¿Cuánto dinero se requiere para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional?

CARACAS.- Se estima que la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional requiere de una inversión de 9 mil a 50 mil millones de dólares como valor máximo, según señaló Alexis Barroso, ingeniero electricista y especialista en sistemas de potencia.

Explicó que la capacidad instalada para suplir la demanda ronda los 34.000 MW a 37.000 MW, sin embargo, la generación real operativa es de 12.500 MW a 13.000 MW, comprendida entre la energía hidroeléctrica y termoeléctrica, donde la mayoría de las plantas industriales de esta última, se encuentran fuera de servicio o mantenimiento.

El ingeniero señaló que los planes de administración de carga (racionamientos eléctricos) se deben a la poca disponibilidad termoeléctrica, siendo el sistema hidroeléctrico, dominado por la represa de El Guri, Caruachi y Macagua, el que genera un 70% de la electricidad país para cubrir la demanda actual de 15.579 MW.

Durante entrevista concedida al programa «A Tiempo» que transmite Unión Radio , enfatizó que una alternativa a los racionamientos eléctricos se encuentra en la recuperación inmediata del sistema termoeléctrico, iniciando por la evaluación de las plantas que pueden recuperarse y con las contrataciones a empresas líderes en el sector.

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Mariangel García / Unión Radio