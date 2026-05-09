Petro afirma que está dispuesto a retirar los aranceles a los productos ecuatorianos

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que está dispuesto a retirar los aranceles a los productos ecuatorianos, luego de que la Comunidad Andina (CAN) diera un plazo de diez días a ambos países para quitar este gravamen que hace parte de su guerra comercial.

«No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron», afirmó el mandatario colombiano en X.

Mediante una serie de resoluciones emitida el jueves, la CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quiere poner fin al conflicto comercial entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano, después de que los intentos de diálogo bilateral no prosperaran.

Estas resoluciones también ordenaron a ambos países retirar en el mismo plazo otras restricciones mutuas al comercio, entre ellas las prohibiciones de Ecuador al ingreso terrestre de una serie de productos colombianos y la decisión de ese país de permitir el paso fronterizo únicamente por el puente internacional de Rumichaca.

El Gobierno de Ecuador ya había anunciado el lunes pasado que reducirá al 75 % los aranceles que había subido al 100 % por decisión del presidente Daniel Noboa al considerar que Petro no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera.

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la «apertura» del Gobierno de Ecuador de «avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad» para promover «una mayor articulación entre ambos países» y fortalecer «el desarrollo de la zona fronteriza», según Quito.

EFE