Controlan incendio ocurrido este #16 Jun en Baruta

CARACAS.-El cuerpo de bomberos de Caracas controló un incendio que se registró en horas de la madrugada en el callejón San Rafael, calle La Unión en Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta del estado Miranda.

El alcalde del municipio, Darwin González, detalló que el siniestro «fue controlado de forma manual debido a lo estrecho del callejón y se presume que fue originado por una vela».

A través de las redes sociales indicó que culminaron las labores de refrescamiento y remoción de escombros para evitar que quedara un foco de alta temperatura que pudiera iniciar otro incendio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio