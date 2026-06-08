Papa critica que en Europa se vuelva a presentar el rearme como respuesta a las crisis

MADRID.- El papa León XVI criticó este lunes que en diversos lugares del mundo, y también en Europa, se vuelva a presentar el rearme como respuesta «a la fragilidad del escenario internacional» en su discurso en el Congreso de los Diputados.



En su intervención, el papa aseguró que «en el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional».



«Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera», lamentó.



Tras criticar el rearme, consideró que la verdadera seguridad «nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra».



Destacó la necesidad de «una vigilancia ética y rigurosa» en el «desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar» para que «las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana».



En su histórico discurso en el Parlamento español, aunque sin citar los conflictos actuales, afirmó que «la comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza.

EFE

