Comité de Emergencias Español recauda más de un millón de euros para ayudar a Venezuela

Madrid.- El Comité de Emergencias Español recaudó 1,1 millones de euros destinados a fortalecer la ayuda humanitaria a Venezuela impulsada por las ONG que lo integran, cuando se cumplen dos semanas de los terremotos que sacudieron el país suramericano.

El Comité, una unión de ONG que canaliza la ayuda de los ciudadanos y empresas cuando ocurre una emergencia, puso en marcha esta iniciativa el pasado 25 de junio de manera urgente.

Dos semanas después hace un llamamiento a seguir apoyando al pueblo venezolano frente a la crisis humanitaria en la que continua inmerso.

Las ocho ONG que integran el Comité -Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-, en coordinación con entidades locales y socios sobre el terreno, trabajan para ampliar la respuesta humanitaria con los 1,1 millones de euros recaudados hasta este jueves, una cifra que confirmó a EFE una fuente de la entidad.

Los temblores causaron 3.811 muertos y 16.740 heridos, según las últimas cifras del Gobierno de Venezuela, y los equipos de rescate continúan con las operaciones en la zona afectada, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el riesgo de epidemias debido al hacinamiento, la falta de agua potable, higiene y saneamiento.

«Durante los primeros días, los esfuerzos se han concentrado en recuperar vidas entre los escombros. Ahora debemos focalizarnos en recuperar la rutina, la seguridad y el futuro», confirmó la portavoz del Comité de Emergencias Español, Sara Berbeira.

Dos semanas después, las ONG participantes siguen centradas en las necesidades básicas, así como en las actividades relacionadas con el acceso al agua y el saneamiento como forma de prevenir enfermedades y con el objetivo de acompañar a las comunidades afectadas.

El Comité de Emergencias Español recalca que la crisis en Venezuela todavía no ha terminado e insta a mantener la solidaridad para que las familias afectadas logren reconstruir sus vidas.

Unión Radio / EFE