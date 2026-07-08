A dos semanas de los terremotos la cifra de fallecidos alcanza los 3.811 y 16.740 heridos

CARACAS.-El balance de la tragedia generada por los dos terremotos del pasado 24 de junio a la fecha de hoy da cuenta de 3.811 fallecidos y 16.740 heridos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El también jefe del estado mayor que se ocupa de la situación de los campamentos transitorios para atender a los damnificados dijo que hay 6.462 rescatados y se ha atendido a 86.794 familias.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que están ubicando los espacios para construir nuevas viviendas antisísmicas y aseguró que han buscado a empresas nacionales e internacionales para la construcción agresiva y rápida de viviendas.

Reiteró su petición del cese de las sanciones contra Venezuela para desbloquear recursos que le permitan atender la crisis generada por los terremotos. »Tenemos los recursos y he decidido enviar una carta al Rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra, Venezuela tiene recursos con qué recuperarse».

Además dijo que sostuvo una llamada con la presidenta del Fondo Monetario Internacional para que desbloquee el dinero de Venezuela.

Unión Radio