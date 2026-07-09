Delcy Rodríguez evaluó agenda de cooperación con subsecretario de Agricultura de EEUU

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evaluó una agenda de cooperación con el subsecretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Luke Lindberg.

El encuentro se centró en coordinar esfuerzos para la atención de las fases de recuperación tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, destacando el apoyo brindado por las instancias internacionales estadounidenses.

En la reunión de trabajo participaron, por parte de los Estados Unidos, John Barrett, encargado de negocios ante Venezuela; y Ryan Shrum, funcionario sénior de la Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria del Departamento de Estado.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades venezolanas, entre ellas el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez.

El subsecretario Lindberg, quien además lidera políticas de bioseguridad y cooperación internacional en materia agrícola, revisó junto a las autoridades venezolanas los avances en la gestión de asistencia humanitaria, a fin de consolidar mecanismos de trabajo binacional que faciliten la recuperación de las zonas afectadas por los sismos.

Prensa Presidencial/Unión Radio