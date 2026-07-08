Cojedes envía tercer contingente de Protección Civil para apoyar labores de rescate en La Guaira

CARACAS.- Provenientes de los nueve municipios de la entidad, 33 funcionarios de Protección Civil salieron del estado Cojedes con el objetivo de incorporarse a las labores de búsqueda, salvamento y rescate en el estado La Guaira.

“El estado Cojedes su primera avanzada estaba conformada por 15 funcionarios, una segunda avanzada que salió el 1° de julio con 29 funcionarios, y hoy, 8 de julio va una tercera avanzada con 33 funcionarios”, especificó Frank Linares, comandante de Protección Civil de la entidad.

Cojedes suma más de 80 funcionarios desplegados en la zona de contingencia

«La situación es que nuestro país debe prepararse ante eventos adversos, terremotos, inundaciones, incendios. Estamos llamados a tener una preparación comunitaria, porque eso, en los primeros minutos, salva vidas», advirtió Linares.

Informó que los funcionarios de la primera avanzada reciben atención médica y psicológica integral, como parte del compromiso institucional para garantizar su salud física y mental.

Unión Radio