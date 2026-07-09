Delcy Rodríguez convoca a empresas nacionales y extranjeras a construcción «agresiva» de casas

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción «agresiva y rápida» de viviendas tras los terremotos de hace dos semanas que dejan al menos 3.811 personas muertas y más de 17.900 sin casa.

En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos en suelo y subsuelo, los espacios donde tienen previsto «construir nuevas viviendas y ciudades antisísmicas».

«Hemos convocado a las empresas nacionales con experticia y a las empresas internacioales con experticia para la construcción agresiva y rápida de viviendas», dijo.

Rodríguez aseguró que próximamente le mostrará al país el cronograma del plan de ejecución de estas construcciones.

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE.

EFE/Unión Radio