Defensoría del Pueblo brindará protección a los integrantes LGBTI agredidos en Lara

CARACAS.- La Defensoría del Pueblo informó que actuará en la defensa de los ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGBTI que fueron agredidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante el pasado fin de semana en el estado Lara.

«Bajo estricto apego a las atribuciones que le brinda la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en cuanto a ser garantes del respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos, sin distinción alguna», señala el comunicado de la institución.

Acotó que la Defensoría, en conjunto con el fiscal superior de la entidad y la PNB garantizarán el «respeto y plenos derechos» de los denunciantes.

El hecho aconteció en un local de entretenimiento en que los funcionarios aplicaron extorsión y aprehensión a, al menos, 33 hombres.

Unión Radio