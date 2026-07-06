Ola de calor deja 19 muertos y cortes de energía en Nueva Jersey

MIAMI.- Al menos 19 personas han muerto en el estado de Nueva Jersey por la intensa ola de calor que afecta al noreste de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias informaron que la mayoría de las víctimas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado, mientras que otras fallecieron en la vía pública o dentro de vehículos estacionados.

El Comisionado de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington, advirtió que las altas temperaturas representan un riesgo para personas de todas las edades y pidió a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y utilizar los centros de enfriamiento habilitados por las autoridades.

Por su parte, la gobernadora, Mikey Sherrill, calificó este episodio como el periodo de calor más intenso registrado en el estado en más de 14 años y recordó que el calor extremo es la principal causa de muerte relacionada con fenómenos meteorológicos en EEUU.

La ola de calor también dejó temperaturas récord en varios puntos de la región. En Newark, los termómetros alcanzaron 40,5 grados Celsius, mientras que en Atlantic City se registraron hasta 40,1 grados.

Tras varios días de calor extremo, tormentas eléctricas comenzaron a afectar el noroeste del país y provocaron cortes de energía en cerca de un millón de hogares y comercios.

SPLL/Unión Radio