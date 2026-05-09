Ministra de Turismo anuncia la finalización de trabajos en el Teleférico Mukumbarí

CARACAS.- La ministra de Turismo, Daniella Cabello, anunció la culminación del trabajo de mantenimiento del Sistema Teleférico de Mérida.

«Se ha culminado en un 100 % en mantenimiento de nuestro gran Sistema Teleférico Mukumbarí. Tuvimos la sustitución entera de casi 7.000 metros del primer tramo del cable tractor entre la estación Barinitas y La Montaña», detalló Cabello.

Asimismo, la gobernación de la entidad invitó a los ciudadanos a disfrutar del atractivo turístico este domingo Día de las Madres.

Unión Radio