Lula viaja este miércoles rumbo a Washington para su encuentro con Trump

RÍO DE JANEIRO.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto embarcar este miércoles con rumbo a Washington para la reunión que tendrá el jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que estaba inicialmente prevista para marzo, informaron este martes fuentes oficiales.

De acuerdo con la agenda del líder progresista divulgada por la Presidencia en la noche de este martes, el mandatario embarcará a las 13:00 hora local (16:00 GMT) en el avión presidencial brasileño y tiene previsto llegar a la capital estadounidense a las 20:10 hora local (23:10 GMT).

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por diarios estadounidenses, Trump recibirá a Lula en la mañana del jueves en una «visita de trabajo», un encuentro menos formal que la tradicional reunión bilateral.

Los jefes de Estado de las dos mayores democracias de América pretenden aprovechar el encuentro para abordar diferentes temas económicos y de seguridad, así como para revisar las relaciones bilaterales y la coyuntura internacional, en la que tienen grandes divergencias.

En las últimas semanas ambos gobernantes han manifestado posiciones discordantes en asuntos como la situación en Venezuela, Cuba, Gaza e Irán.

De acuerdo con fuentes oficiales brasileñas, Lula pretende aprovechar el encuentro para discutir la reducción de aranceles a las exportaciones del país sudamericano, acuerdos en minerales raros y el fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

En una entrevista con la televisión Globonews, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, explicó que se espera avanzar en la revisión de los aranceles, especialmente en sectores estratégicos para el país suramericano como el automotriz y el metalúrgico.

Cuestionado sobre el interés de Estados Unidos de catalogar a las organizaciones criminales brasileñas de terroristas, el vicepresidente dijo que Lula buscará reforzar la cooperación para la lucha contra este flagelo.

«Podemos avanzar mucho en el control de flujos financieros y en la investigación de redes criminales», afirmó.

La visita de Lula a Washington se produce en medio de recientes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

La relación se deterioró en los últimos días tras la expulsión por parte de Washington de un agente policial brasileño en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia y a presentar una protesta formal.

El viaje, que venía siendo postergado sin explicaciones desde marzo, también ocurre en un contexto de roces previos, como la negativa de Brasil a conceder un visado a un asesor vinculado a Trump.

Estas fricciones coinciden con un aumento de las críticas de Lula hacia la política exterior estadounidense como parte de su estrategia electoral, ya que busca reelegirse en octubre próximo para alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.

Lea también: Naviera del crucero con hantavirus prepara cuarentena y cribado antes de viajar a Canarias

EFE