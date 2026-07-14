Francia reafirma solidaridad y fraternidad con Venezuela en momentos de duelo

CARACAS.- Francia conmemora su Fiesta Nacional, una fecha que simboliza el compromiso histórico con los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Estos valores universales no son solo pilares de nuestra República, sino también el fundamento de los profundos lazos de amistad que nos unen a otras naciones, especialmente al pueblo venezolano.

Este año, en el que la promoción de los derechos humanos, la cultura y la cooperación guían nuestro mensaje, la fraternidad cobra una relevancia urgente y dolorosa. Con motivo del duelo que atraviesa Venezuela tras los trágicos sismos, la Embajada de Franciasuspendió las actividades festivas y de recepción previstas para esta conmemoración.

En estos momentos, nuestra prioridad absoluta se concentra en la solidaridad y el apoyo continuo a las labores de ayuda humanitaria. La fuerza del 14 de julio de 1789 permanece hoy más vigente que nunca, recordándonos que una Nación se construye a través del cuidado mutuo y la apertura al mundo.

La Embajada de Francia en Venezuela expresa sus más sentidas condolencias a las familias afectadas y reitera el firme compromiso del Gobierno francés de permanecer al lado del pueblo venezolano, transformando los valores republicanos en acciones concretas de apoyo y cooperación.

Nota de prensa