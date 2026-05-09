Los cinco franceses en el crucero del hantavirus serán repatriados en un vuelo especial

PARÍS.- Los cinco pasajeros franceses afectados por la alerta sanitaria registrada a bordo de un crucero en el Atlántico, cuya llegada a la isla española de Tenerife está prevista a primera hora del domingo, serán repatriados a Francia en un avión especialmente fletado y acompañados por una tripulación protegida, informó este sábado el Ministerio de Sanidad francés.

La aeronave aterrizará en «un aeropuerto de la región parisina», precisaron las autoridades, sin detallar cuál será la terminal de llegada, y serán trasladados al Instituto Pasteur de París para someterse a análisis de sangre destinados a detectar un posible contagio por hantavirus, según informó franceinfo.

En caso de que uno o varios resultados sean positivos, se activará inmediatamente el protocolo de Riesgo Epidemiológico y Biológico (REB), indicó el Ministerio de Salud.

Este dispositivo contempla una evaluación médica especializada y el ingreso seguro en un establecimiento sanitario habilitado.

Los eventuales casos positivos serían aislados en habitaciones de presión negativa, equipadas con esclusas de acceso y sistemas de ventilación independientes, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contaminación externa.

Por el contrario, los pasajeros que den negativo podrán regresar a sus domicilios, aunque permanecerán bajo vigilancia sanitaria durante seis semanas a partir de la fecha de desembarque en Tenerife, período que corresponde al tiempo máximo estimado de incubación de la enfermedad.

Durante ese tiempo, deberán limitar al máximo sus contactos sociales, trabajar de manera remota y utilizar mascarilla quirúrgica en sus desplazamientos, según informó Le Parisien.

Las Agencias Regionales de Salud (ARS) serán las encargadas del seguimiento médico de los cinco pasajeros franceses que viajan en el barco MV Hondius, que llegará a la costa de Tenerife (España) entre las 5.00 y 6.00 horas locales (3.00 y 4.00 GMT) de este domingo con cerca de 150 personas entre pasajeros y tripulación.

Las ARS les transmitirán en Francia las recomendaciones sanitarias correspondientes.

El Ministerio de Salud precisó que cualquier persona que desarrolle síntomas durante el período de vigilancia será «reclasificada inmediatamente como caso sospechoso» y sometida al protocolo de seguridad REB.

El brote de hantavirus, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección, si bien los 146 ocupantes a bordo del barco por ahora no tienen síntomas.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.

EFE