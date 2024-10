Las claves de Aníbal Sánchez ante la revisión de las leyes electorales

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) instaló diversas mesas de trabajo para la revisión de diferentes leyes electorales con partidos políticos que hacen vida dentro del Hemiciclo.

El consultor político y experto en materia electoral, Aníbal Sánchez, propuso que dentro de ese debate se discuta la financiación de las campañas políticas, la legitimación de los partidos, la representación proporcional, la reelección indefinida y la posibilidad de implementar un sistema de balotaje.

«La revisión de las leyes electorales es un estamento jurídico bastante amplio, porque estamos hablando de la Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley de Partidos; incluso algunos aspectos que están contenidos dentro de la misma Constitución», explicó.

Lea también: Avanzada Progresista plantea ante la AN cambiar el CNE y eliminar la reelección indefinida

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio, Sánchez también agregó que es necesario revisar la aprobación de las toldas políticas, la doble militancia, la validación de mecanismos biométricos y la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Un mayor número de diputados no significa que yo tenga mayor representación proporcional, porque eso ya lo vivimos en 2020. También un mayor número de rectores no significa que ganemos institucionalidad en el voto. Indudablemente existen unos aspectos no muy claros en la Ley Orgánica del Poder Electoral que es la constitución de los órganos funcionales. Todo el mundo habla de cinco rectores principales y 10 suplentes, pero son ocho los rectores que tienen funciones», acotó.

Jean Carlos González/ Unión Radio