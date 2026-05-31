CARACAS.- En el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz, estado Bolívar se desarrolla la jornada de votación con normalidad. Las autoridades consulares confirmaron que habilitaron un centro adicional en Ciudad Bolívar.

Mónica Herrera, Cónsul de Colombia en Puerto Ordaz confirmó que 3 mil 492 ciudadanos colombianos radicados en los estados Bolívar y Delta Amacuro pueden ejercer su derecho al voto en el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz.

«Les informamos que tenemos habilitada un mesa en Ciudad Bolívar, allí en el Colegio Cristo Rey, de igual manera, aca en la dependencia consular de Puerto Ordaz, tenemos seis mesas para puedan ejercer su derecho» apuntó.

Con normalidad transcurre la votación en el consulado de Colombia en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Autoridades consulares confirmaron que habilitaron un centro adicional en Ciudad Bolívar.



Reporte de Carlos Suniaga pic.twitter.com/fzDbf5f2VX — Unión Radio (@Unionradionet) May 31, 2026

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