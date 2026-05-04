Las autoridades argentinas dicen que no hay casos de hantavirus en Tierra del Fuego

BUENOS AIRES.- El Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia y de donde partió el crucero en el que tres pasajeros murieron por hantavirus, aseguró este lunes que no hay casos confirmados en este territorio ni evidencias que vinculen a esa zona del sur del país con el brote.

Ante la información difundida sobre la situación a bordo del buque MV Hondius, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego subrayaron en un comunicado que “no se registran casos confirmados de hantavirosis en la provincia desde que existen registros epidemiológicos”.

Añadieron que, “hasta el momento, no se recibió comunicación oficial ni extraoficial del Ministerio de Salud de la Nación respecto de esta situación”.

El texto oficial precisó que “la zona endémica de hantavirus en el sur del país se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut” y que “en Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión”.

Remarcaron que “actualmente, no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento”.

El Ministerio de Salud provincial confirmó que continúa con el monitoreo y que permanece “a la espera de información oficial de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.

EFE