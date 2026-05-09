Lacava asegura que minería de criptomonedas aumenta consumo eléctrico en Carabobo

CARACAS.- El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que son múltiples los factores que inciden en las fallas eléctricas.

De igual manera, expresó que se descubrieron al menos 20 granjas de minería de criptomonedas en la entidad.

«Estos mineros colocan todas estas máquinas que tienen altísimo consumo para poder minar, sobre todo bitcoin, en circuitos que están protegidos. Hay muchas tomas ilegales que terminan recalentando los circuitos», detalló el gobernador.

Aunado al acto de minería, Lacava dijo que el incremento de la actividad económica tras la reactivación de diversos sectores también contribuye a un mayor consumo de energía.

No obstante, mencionó que no se pueden garantizar un plan para la administración de carga «porque no tenemos la capacidad producto de lo imprevisible» que son los circuitos.

Unión Radio