Kremlin responde a Ucrania que pronto su situación en el frente será catástrofica

Moscú.- El Kremlin aseguró el viernes, en respuesta al ataque masivo la víspera contra Moscú, que a Ucrania le espera una situación «catastrófica» en el frente e invitó a ver imágenes de cómo el ejército ruso también golpea objetivos en el país vecino.

«El régimen de Kiev se encuentra en una posición muy difícil. La situación en el frente pronto se volverá completamente catastrófica para Ucrania. De eso se trata todo esto», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria tras ser preguntado acerca del aluvión de drones contra la capital rusa.

Peskov invitó a buscar «más imágenes de diversas ciudades de Ucrania. Las imágenes son impresionantes y reflejan los resultados de los ataques de nuestras fuerzas armadas». Añadió que «estos ataques (contra Ucrania) continuarán».

Al mismo tiempo, admitió el hecho de los ataques enemigos, que «siguen», así como la aplicación de medidas para paliar sus consecuencias. Además, defendió «el buen rendimiento» de las defensas antiaéreas rusas.

El jueves, varios drones ucranianos impactaron contra infraestructuras de Moscú y la región adyacente, alcanzando una refinería por segunda vez en 48 horas, a pesar de que las autoridades rusas aseguraron haber derribado casi 200 drones.

Según señaló hoy Peskov, el presidente ruso, Vladímir Putin, «recibe informes de los ataques periódicamente, varias veces al día y, si es necesario, a cualquier hora del día o de la noche».

Hoy, con la publicación de un nuevo vídeo que muestra un ángulo distinto de la explosión de un depósito de combustible que lanzó el tejado de la instalación por los aires, se pudo comprobar que la explosión fue causada por una batería antiaérea rusa y no por un dron ucraniano.

A mediodía, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de que las defensas antiaéreas rusas abatieron durante las últimas horas 25 drones ucranianos que se dirigían a la ciudad de más de 13 millones de habitantes.

Unión Radio / EFE