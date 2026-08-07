Inameh prevé precipitaciones sobre varias regiones del país este viernes

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este viernes que en varias regiones del país se pueden registrar precipitaciones a lo largo del día. Continúa la actividad en la Zona de Convergencia Intertropical, así como en la vaguada monzónica al occidente del territorio. También persiste la presencia de polvo sahariano en concentraciones leves a moderadas.

En este contexto, el Inameh señaló que durante la mañana se espera cielo con nubosidad parcial a fragmentada en gran parte del territorio. Sin embargo, advierte que pueden presentarse eventos nublados con lluvias de variable intensidad y actividad eléctrica en áreas de Bolívar, Amazonas, Apure, Zulia y norte de Falcón. Además, en partes de Anzoátegui, este de Miranda y las zonas montañosas de Mérida se estiman lluvias y lloviznas dispersas.

Para después del mediodía, el Inameh pronostica que habrá un leve aumento de la nubosidad que, en algunos casos, estará asociada a precipitaciones y chubascos aislados que pueden afectar partes del Esequibo, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, los Andes y Apure; aunque tampoco se descartan lloviznas o lluvias dispersas en la región Centro Norte Costera.

En la Gran Caracas, que comprende Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el Inameh detalla que en horas matinales se estima nubosidad fragmentada con algunas lloviznas en las zonas montañosas de la entidad. Ya en la tarde y noche habrá un cielo parcialmente nublado con posibilidades de algunas precipitaciones de corta duración en algunas áreas.

Se esperan acumulados pluviométricos máximos entre uno y 55 milímetros (mm), mientras se espera la llegada de tres ondas tropicales adicionales: la 34, que puede arribar al Esequibo en las próximas horas; la 35, que se pronostica su llegada entre el 10 y 11 de agosto; mientras que la 36 está cerca de Cabo Verde y estaría en Venezuela entre el 12 y 13 de este mes.

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