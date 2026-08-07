Alcaldía del Hatillo mantiene brigadas de inspección de estructuras

CARACAS.- El alcalde del Hatillo,Fernando Melena, aseguró que se mantienen en contacto con las autoridades y continúan desplegadas las brigadas de inspección y evaluación de daños para desarrollar los trabajos de reconstrucción de edificaciones y estructuras afectadas por los terremotos.

Melena en una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio , reiteró que el fenómeno natural no afectó gran parte de la entidad, aunque indicó que 11 sectores sufrieron problemas con el servicio eléctrico que oposteriormente fue restituido paulatinamente. También señaló que la Iglesia Santa Rosalía de Palermo y la Capilla del Calvario tuvieron impacto importante en sus estructuras, pero ya están en contacto con especialistas para llevar a cabo las obras de reparación.

El mandatario recalcó la importancia del trabajo en conjunto sin distinción política y con solidaridad para poder reconstruir la sociedad venezolana.

«Ya los patólogos estructurales hicieron los estudios. Creamos también brigadas de inspección con ingenieros que se pusieron a la orden, estamos en contacto directo con el Colegio de Ingenieros y sin pena alguna (…) Yo no voy a ser el obstáculo para que mis vecinos tengan calidad de vidad y bueno también hemos estado en conversaciones con el ministro Garcés para que todo lo que son inspecciones, hemos realizado varias cosas», detalló Melena

Destacó que desde el Hatillo llevan a cabo diversos programas sociales que van desde la atención médica y el acompañamiento psicológico a la realización actividades relegiosas y recreativas.

Unión Radi