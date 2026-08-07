viernes, agosto 7, 2026
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Ejecutan reparación de viviendas con etiquetado amarillo y segunda evaluación de etiquetado rojo

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CARACAS.-​La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras de las viviendas y edificaciones afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio informó el inicio de la segunda fase con el protocolo de rehabilitación de infraestructuras con etiquetado amarillo y una segunda evaluación de etiquetado rojo para determinar si estas pueden ser reparadas.

​Mediante una publicación en Instagram, se detalla como primer punto una supervisión que abarca el apuntalamiento de columnas, vigas y losas de concreto armado.​

En un segundo punto, los ingenieros y el personal capacitado realizan la evaluación, reparación y restitución de paredes de mampostería dañadas, además de evaluar y reparar elementos de concreto armado con daños leves y moderados.

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