Ejecutan reparación de viviendas con etiquetado amarillo y segunda evaluación de etiquetado rojo

CARACAS.-La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras de las viviendas y edificaciones afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio informó el inicio de la segunda fase con el protocolo de rehabilitación de infraestructuras con etiquetado amarillo y una segunda evaluación de etiquetado rojo para determinar si estas pueden ser reparadas.
Mediante una publicación en Instagram, se detalla como primer punto una supervisión que abarca el apuntalamiento de columnas, vigas y losas de concreto armado.
En un segundo punto, los ingenieros y el personal capacitado realizan la evaluación, reparación y restitución de paredes de mampostería dañadas, además de evaluar y reparar elementos de concreto armado con daños leves y moderados.
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