Conozca todos los detalles del programa de créditos especiales tras sismos en Venezuela

Caracas.- El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, explicó el funcionamiento del programa de crédito social y subsidio directo anunciado por el Ejecutivo nacional el pasado 28 de julio para las familias que perdieron su vivienda principal como consecuencia de los movimientos sísmicos registrados el 24 de junio de 2026.

En entrevista para el programa «A Tiempo» de Unión Radio, Pacheco enfatizó que la banca actúa únicamente en el proceso de intermediación y administración de los recursos. «Este programa son subsidios directos del Estado, es decir, quien aporta los fondos es el Estado. El banco, si lo queremos poner en términos sencillos, es el administrador», aseguró.

Para optar a este financiamiento destinado a la compra de inmuebles en el mercado secundario, el representante gremial detalló los tres requisitos fundamentales que deben cumplir los solicitantes. «Primero, estar censados (…) a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda; la segunda condición, certificado de inmueble colapsado; tercer requisito, documento, titularidad, que demuestre la propiedad del inmueble que usted ha perdido», explicó.

Respecto a las condiciones financieras de los préstamos, Pacheco puntualizó que el programa abarca inmuebles de hasta 100 mil dólares y cuenta con esquemas de subsidio de acuerdo al costo de la vivienda.«Hasta 70 mil dólares, tú tienes un subsidio del 80%. Y la diferencia, es decir, el 20% de esos 70 mil es un préstamo (…) que pagarás a 25 años con créditos, lo que se llaman créditos BUC, al 5%», precisó el presidente de la institución bancaria, además añadió que para los montos comprendidos entre 80 mil y 100 mil dólares la cobertura de subsidio estatal se ubica en 50%.

«Si una persona no quiere acceder a este financiamiento o en la evaluación no cumple con algunos de los recaudos o no tiene la capacidad económica para hacerlo, el gobierno ha anunciado un programa de recuperación de viviendas».

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio