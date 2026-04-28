José Gregorio Cáribas presentará en CNE requisitos para oficializar a «Caracas Pulso Social» como partido

CARACAS.- El coordinador del Movimiento Ciudadano Caracas Pulso Social, José Gregorio Cáribas, comunicó que la agrupación que lidera parte tiene la intención de presentar los requisitos necesarios ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para oficializarse como partido político, y poder participar en unas eventuales elecciones.

Asimismo, comentó que este es un proyecto de organización político-regional integrado por diversos dirigentes que tiene la finalidad de presentar soluciones para las comunidades del país.

«Que la gente sienta que Caracas Pulso Social es una herramienta para poder hacer reclamos y elevar la voz. Nosotros estaremos allí como siempre hemos estado (…) estamos haciendo todas las diligencias pertinentes ante el CNE para nosotros conformar este movimiento con tarjeta», expresó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

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