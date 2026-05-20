Captura en Portuguesa a pareja solicitada en Colombia

CARACAS.- Efectivos de PoliPortuguesa capturaron en Guanare a una pareja solicitada por la desaparición de una mujer en Colombia.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa, lograron la detención de Edinson Torres Sarmiento de 40 años y su pareja, María Delgado Hernandez de 30 años, quienes eran buscados por la autoridades del vecino país, acusados por una serie de delitos que incluyen la desaparición forzada de personas y secuestro simple.

El arresto se llevó a cabo en la parroquia Quebrada de la Virgen en Guanare, en el momento que la pareja retornaba junto a su familia al territorio nacional procedentes de Colombia.

Tras la captura, las autoridades venezolanas establecieron comunicación con los cuerpos de seguridad del país vecino quienes confirmaron la identidad de los detenidos, los cuales presentan alerta azul de Interpol.

El caso ya está notificado al Ministerio Público para el inicio de los procedimientos judiciales correspondientes.

Unión Radio