Al menos 25 presos políticos han sido liberados desde el lunes #18May

CARACAS.- Veinticinco presos políticos han sido liberados desde el lunes 18 de mayo hasta la mañana de este miércoles 20, según las verificaciones realizadas por la organización no gubernamental Foro Penal.

Entre ellos los tres exfuncionarios de la extinta policía metropolitana quienes permanecían tras las rejas desde 2003.

22 jóvenes y dos mujeres forman parte del número de liberados desde el 18 de mayo, detalló el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Los últimos en regresar a sus casas fueron Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, funcionarios de la Policía Metropolitana culpados de los homicidios a manifestantes de Puente Llaguno el 11 de abril de 2002.

Más de 23 años permanecieron en el Centro Penitenciario Fénix, del estado Lara.

También fueron liberados otros 17 hombres vinculados al caso Petróleos de Venezuela, quienes salieron del Centro Penitenciario Yare. A la lista se sumó la licenciada Melis Torres, privada de liberdad desde el 20 de septiembre de 2025 en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques.

Desde el Comité por la Libertad de Presos Políticos, confirmaron la excarcelación de la adolescente de 16 años Samantha Hernández, detenida desde el 19 de noviembiembre de 2025 en la Entidad de Atención de Antímano, en Caracas, y el empresario Antonio Martínez en Maturín, estado Monagas.

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