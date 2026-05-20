Autoridades de Aragua detuvieron a presunto implicado en el caso de Yulitza Toloza

CARACAS.- Funcionarios de la Interpol detuvieron a un ciudadano venezolano conocido como «El médico», quien habría practicado una intervención quirúrgica en el marco del caso de Yulitza Toloza que ocurrió en Bogotá, Colombia.

El procedimiento se llevó a cabo este martes en las instalaciones de la finca Agua Clara ubicada en el municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua.

Sobre el aprendido pesaba una notificación azul vigente emitida por la Secretaría General de la Interpol. La captura se efectuó en respuesta a una solicitud de la Oficina Central Nacional (OCN) de Bogotá por su presunta implicación en los delitos de secuestro o detención ilegal, agresión o malos tratos, desaparición forzada y omisión de socorro.

Con esta detención, ya son tres los venezolanos que son capturados en relación con este suceso, siendo el detenido el médico que practicó la operación de la víctima.

Unión Radio