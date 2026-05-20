Fabián Campos analiza las faces del consumidor venezolano desde la bonanza hasta la crisis

CARACAS.- El economista, analista de entorno e integrante de Datanálisis, Fabián Campos, realizó un análisis sobre las diversas facetas que ha tenido el consumidor venezolano desde la bonanza económica hasta la crisis en la adquisición de los productos.

«El consumidor venezolano ha pasado por muchas etapas: pasamos en 2010 de un consumo caracterizado por la bonanza petrolera, alza de los precios, apalancado en el crédito que consumía mucho por marcas y estatus. Luego en 2014 empezó la crisis, ya era un consumidor un poco más restrictivo, más cauteloso que priorizaba lo esencial. En 2018, ese consumidor que se le desplomó la capacidad de compra e ingreso, pasó a ser restrictivo y tener alto grado de sustitución; porque no había fidelidad de marca en Venezuela. Durante el 2025-2026, el consumidor venezolano vuelve a ser pragmático, resiliente, puesto que sigue valorando atributos de calidad, servicios; demanda elementos de gratificación y aunque no le alcance la plata, busca comprar lo mejor que se ajuste a su presupuesto», expresó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

Asimismo, el especialista apuntó que a pesar de la devaluación, la brecha cambiaria, inflación, distorsiones económicas, el índice de confianza del consumidor venezolano es positiva.

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