Autoridades no dan con el paradero de tres pescadores de La Guaira desaparecidos en alta mar

CARACAS.- Tres pescadores oriundos del estado La Guaira continúan desaparecidos en el mar después de zarpar desde Los Roques hace tres días en horas de la noche.

Los ciudadanos fueron identificados como Alejandro Ortiz, Jairo Mangua y Carlos Alberto Velásquez, quienes abordaron la embarcación Juan Junior 1 junto a dos tripulantes más y a 35 millas del zarpe, aparentemente, la lancha sufrió fallas por las condiciones climáticas.

William Narváez y Kevin Lugo fueron rescatados en las costas del estado Falcón, pero las otras tres personas siguen a la deriva, por lo que sus familiares y amigos le piden a las autoridades que intensifiquen la búsqueda aérea para dar con su paradero.

«Le pedimos a Dios que estén vivos (…) Si yo estuve dos días buscándolos, imagínate (como están) ellos que tienen siete días a la deriva, deshidratados, con el sol…», declaró ante los medios uno de los familiares de Velásquez.

También explicó que las autoridades, durante su búsqueda nocturna, observaron una embarcación que navegaba por las costas de Aruba y San Juan de los Cayos, pero aún no les han informado si es la nave que están buscando.

Unión Radio