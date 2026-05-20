Trabajadores universitarios de Falcón piden la eliminación del instructivo Onapre

CARACAS.- Representantes del sector universitario en el estado Falcón se pronunciaron este miércoles pidiendo la eliminación del instructivo Onapre.

El vocero de la comisión Intergremial de los Trabajadores, Jorge Lugo, también pidió un salario y beneficios laborales acordes a lo estipulado en la ley.

“Hemos venido denunciando y exigiendo en los últimos años con respecto a la aplicación del artículo 91, a la derogación del memorando 2792, a la anulación del instructivo Onapre», indicó Lugo.

Aseguró que mantendrán activas las solicitudes del gremio hasta que sean atendidas.

Unión Radio