Investigan un viaje ornitológico por el Cono Sur como posible origen del brote

GINEBRA.- Un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el matrimonio neerlandés que enfermó más tarde en el crucero MV Hondius se investiga como posible origen del actual brote de hantavirus con nueve casos, cinco de ellos confirmados, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes de embarcar en el crucero el 1 de abril, la pareja, que falleció los días 11 y 26 del mes pasado, viajó a «lugares donde está presente la especie de rata conocida por transmitir el virus Andes», cuya variante ha sido confirmada en los casos analizados en laboratorio, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros aseguró que la OMS trabaja con las autoridades sanitarias argentinas «para reconstruir los movimientos de la pareja» y agradeció la colaboración de ese país.

EFE