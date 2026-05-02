Inicia proceso de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

CARACAS.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó la solicitud de una constituyente a través de una iniciativa popular que recolecte dos millones de firmas válidas que se presentarán ante el nuevo Congreso.

El Congreso debe instalarse el 20 de julio. Los llamados a una constituyente fueron constantes a lo largo de su gobierno, principalmente ante la falta de aprobación de sus propuestas en el Congreso.

«No estamos hablando de cambiar la constitución, estamos hablando de añadirle a la constitución actual dos grandes capítulos, el capítulo de las reformas sociales y el capítulo de la lucha anticorrupción«, destacó.

Señaló que el próximo Gobierno de Colombia deberá encargarse de llevar a cabo el proceso constituyente.

Unión Radio