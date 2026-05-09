Industria de Salud Animal advierte sobre impacto de fallas eléctricas en sector agropecuario de Aragua

CARACAS.- La Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal informó que los problemas asociados al suministro eléctrico en el estado Aragua incrementan los costos operativos e inciden en el funcionamiento del sector agropecuario.

Marilis Mora, directora de la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal, manifestó su preocupación ante el precio de mantenimiento de las plantas eléctricas.

«Tenemos que cumplir unos horarios; muchas veces ellos vienen de tener en sus casas mucho tiempo sin energía eléctrica, vienen cansados, entonces ya entran en otro proceso de agotamiento cuando llegan a la empresa. En fin, son muchas las situaciones que realmente nos están afectando«, destacó.

Mora aseveró que la falta de un cronograma de administración de carga oficial obstaculiza los procesos de producción y distribución de insumos indispensables como medicinas veterinarias y productos biológicos de las empresas del sector.

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