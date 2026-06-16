Inameh prevé cielos nublados y lluvias variables por paso de la onda tropical N°15

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que el desplazamiento de la onda tropical número 15 por el oriente del país y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica generará cielos nublados y lluvias en varias regiones durante este martes.

Según el pronóstico del clima para este 16 de junio se registrarán precipitaciones de intensidad variable en localidades de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Andes, Zulia, Guayana Esequiba, Nororiente, Llanos Occidentales y Centrales.

El Inameh estima que la onda tropical número 16 llegue al territorio venezolano entre el próximo jueves y el viernes 19 de junio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio