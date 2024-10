Hoy se conmemoran 160 años del natalicio del beato José Gregorio Hernández

CARACAS.- Este sábado 26 de octubre se conmemora la fiesta litúrgica del beato José Gregorio Hernández, ocasión que coincide con los 160 años de su natalicio.

El también conocido como el «médico de los pobres» nació en la población de Isnotú, estado Trujillo, en el año 1864. Estudió en la Universidad Central de Venezuela -UCV- y obtuvo su título el 28 de junio de 1888.

Monseñor Raúl Biord, Arzobispo de Caracas destacó que, aunque la vida de Hernández ha sido testimonio de santidad, “es el Vaticano el que tiene que decir. Los procesos requieren un examen adecuado de los documentos y de tantas cosas, pero la causa va adelante y esperemos que muy pronto, cuando el Señor quiera, podamos tener la alegría de su canonización”.

Subrayó que “nuestro beato nos llena de orgullo porque es símbolo de reconciliación para todos los venezolanos”.

Así lo testifican sus seguidores. “Me considero devoto de él porque le tengo fe y lo que le he pedido me lo ha cumplido, por ejemplo mi salud”.

La caraqueña iglesia de La Candelaria, donde descansan los restos del beato, ha organizado una serie de actividades para que este sábado los feligreses le rindan homenaje.

Se llevarán a cabo seis misas a lo largo del día, brindando a los creyentes la oportunidad de homenajear al venerado médico y beato.

La primera será a las 8:30 de la mañana, luego a las 10 de la mañana y la siguiente a las 12 del mediodía. Por la tarde las eucaristías se realizarán a las 2, 4 y 5 de la tarde, ésta última oficiada por Monseñor Biord.

Asimismo, luego de la última misa se realizará una procesión hasta el hospital J.M. de los Ríos para orar por la salud de los niños enfermos.

SPLL / Unión Radio