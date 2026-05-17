Tarifas de servicios públicos afectan el desarrollo comercial en Falcón

CORO.- El costo y las fallas en los servicios públicos representan los principales obstáculos financieros para el desarrollo de los comerciantes en el estado Falcón.

Las cámaras empresariales de la región reportan que las tarifas actuales impactan las estructuras de costos, obligándolos a destinar gran parte de sus ingresos operativos a cubrirlos.

“Tenemos problemas, por ejemplo, con el costo de los servicios públicos. En nuestros números, algunos de nuestros encuestados nos decían que el porcentaje de costo de los servicios públicos, dentro de la estructura del costo, pudiera ser entre 25 y 35% del total”, detalló el presidente de la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola del municipio de Miranda, José Ávila.

El gremio también aboga por que se retomen los créditos y financiamientos .

SPLL/Unión Radio