Hospitalizado en Suiza un pasajero del crucero por hantavirus

GINEBRA.- Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércolas la Oficina Federal de Salud Pública en un comunicado.
El paciente está siendo tratado actualmente en el Hospital Universitario de Zúrich, donde ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos detectados a bordo del crucero, señalaron las autoridades sanitarias suizas.
Añadieron que la transmisión de ese tipo de virus es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho, por lo que es poco probable que se produzcan más casos en Suiza y que, por ahora, no existe peligro para la población general.
