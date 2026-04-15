Gremio inmobiliario reporta importante crecimiento en Nueva Esparta

CARACAS.- La Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta confirma un alza en las solicitudes desde el extranjero de inmuebles y terrenos en Margarita.

El presidente de ese gremio neoespartano, Luis Alejandro Fermín, indicó que están satisfechos por el comportamiento del sector en lo que va de año.

«Han sido prudentes en ese sentido, porque hay ver que les depara el país, pero Margarita sigue siendo un atractivo para las inversiones y sobre todo para la inversiones extranjeras, hay solicitudes de hoteles, hay solicitudes de terrenos para hacer el desarrollo», apuntó.

Fermín advirtió que es necesario que a nivel jurídico se realicen los cambios para garantizar las inversiones de quienes desde el extranjero desean colocar sus capitales en esta zona del país.

Unión Radio