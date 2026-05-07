Gran Feria del Transportista 2026 llega al Poliedro de Caracas este #9May

CARACAS.- El ministerio del Transporte realizará la Gran Feria del Transportista 2026 que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en el Poliedro de Caracas, y marca el inicio de un plan integral diseñado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del volante.

En este espacio de encuentro y beneficio social, el gremio podrá acceder a la venta de alimentos a precios acordados, artículos de línea blanca y diversos insumos esenciales para su labor diaria. Además, se ofrecerán servicios de atención en salud y el apoyo de distintas instituciones para facilitar sus gestiones, integrando el bienestar directo del transportista y su familia.

Como resultado de las recientes mesas de trabajo sostenidas con el Órgano Superior de Transporte, se plantearon importantes propuestas para impulsar la economía del sector, incluyendo la posibilidad de habilitar facilidades de financiamiento a través del Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y el relanzamiento de la Tienda del Transportista para garantizar el acceso a repuestos a precios justos.

En estos mismos encuentros, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Luis Granko, propuso trabajar en la flexibilización de los trámites y procesos de documentación. De concretarse, este beneficio comenzaría a aplicarse en la capital para extenderse progresivamente al resto del país en articulación con el Saren y el Saime, asegurando una gestión mucho más ágil y cercana al gremio.

Para dar continuidad a estas iniciativas y diseñar medidas más certeras, el ente ministerial llevará a cabo durante el mes de mayo un registro de todo el sector a través del Sistema Patria, para luego durante el mes de junio y en consenso directo con los propios trabajadores, construir nuevas políticas orientadas a fortalecer a este sector que trabaja por el pueblo, reafirmando el compromiso de brindar a los transportistas opciones concretas que los ayuden a superar las dificultades y mejorar el servicio que prestan a todos los venezolanos.

NP