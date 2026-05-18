FMI pide evitar medidas que «empeoren» la crisis económica global

PARÍS.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este lunes de que la economía mundial atraviesa un momento «muy crítico» y reclamó al G7 medidas coordinadas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, así como evitar decisiones que «empeoren la situación».



A su llegada a la reunión del G7 de Finanzas, que se celebra hoy y mañana en París, Georgieva subrayó la importancia de la cita para definir «el camino correcto para ir adelante» en materia de política económica global.



«Estamos en un momento muy crítico para centrar la atención en medidas políticas que puedan aliviar el impacto del ‘shock’ que estamos experimentando actualmente, y la conversación que tendrá lugar en esta sala es muy importante para encontrar el camino correcto para ir adelante», declaró la responsable del FMI antes de reunirse con los ministros de Finanzas del G7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón).



Preguntada por la situación de los mercados de bonos, la directora del FMI dijo que el organismo sigue de cerca su evolución y advirtió de que las tensiones financieras tienden a intensificarse cuando los precios del barril de petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares y los efectos de los conflictos internacionales, dijo, ya están incorporados en el mercado.



En este contexto, subrayó la necesidad de evitar decisiones de política económica que puedan agravar la situación.



«Es muy importante, quiero subrayarlo, que esa es una postura política clara: no aplicar medidas que empeoren la situación», afirmó Georgieva, en un mensaje de cautela dirigido a los gobiernos y bancos centrales del G7, cuyos responsables también participan en el encuentro de París.

EFE

