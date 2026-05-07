Fenavi proyecta un crecimiento del 60% en la producción avícola nacional

CARACAS.- Francisco Tagliapietra, presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (FENAVI), destacó que se prevé una proyección del crecimiento de la producción de alrededor del 60%, donde actualmente se encuentra en 850.000 toneladas de carne de pollo, lo que refleja un consumo per cápita de 32 kg al año.

En paralelo, la producción de huevos es reducida; sin embargo, datos reflejan que los ciudadanos consumen cerca de 168 unidades per cápita.

Asimismo, afirmó que iniciaron los trabajos de planificación de rutas de exportación en conjunto con instituciones del sector público y privado.»En el marco de este Congreso Nacional de Avicultura en su edición número 12, se va a crear el Consejo Nacional de Exportaciones Avícolas (…) esta institución justamente va a canalizar todas estas intenciones que tenemos nosotros junto con actores tanto nacionales como internacionales«, aseveró en una entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio .

Subrayó que existen diversos factores que inciden en el hábito del consumo de los venezolanos; esencialmente, se debe al valor nutricional de los alimentos. Además, el costo económico incide en que los ciudadanos prefieran consumirlos.

Por otra parte, mencionó que las condiciones de producción son efectivas, puesto que no se vinculan elementos de otros rubros como el tipo de suelo o clima. La tecnología ha permitido que se pueda desarrollar la cría de pollos en cualquier condición mientras exista un ambiente controlado; en paralelo, indicó que en todo el país se plantean dichas inversiones, fundamentalmente en el eje del Zulia, Los Andes y oriente de Venezuela. Apuntó que FENAVI se comprometió con la formación de personal técnico especializado para modernizar la producción. «FENAVI, aparte del Congreso Nacional de Avicultura de Venezuela, hace jornadas de actualización agrícola. En el año tenemos planificado por lo menos unas tres jornadas de actualización agrícola sobre temas de inocuidad, de sanidad, inclusive temas en el manejo de situaciones legales por el tema de tierra, adquisición de propiedades. Absolutamente todos los temas que tengan que ver con la producción agrícola se van a abordar«, dijo. Indicó que la demanda de maíz amarillo es la principal problemática a atender en cuanto a la producción avícola, dado que representa el 55% de la fórmula que consumen los animales.

Noryelkis González/Unión Radio