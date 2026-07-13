Sube a 4.561 la cifra de muertos por los terremotos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó en redes sociales el balance oficial de víctimas fatales a consecuencia del doble terremoto que azotó a gran parte del país el pasado 24 de junio.

La cantidad de fallecidos se ubicó en 4.561, mietras que los heridos se ubicaron 16.740.

Igualmente en el reporte oficial emanado por el gobierno nacional, se indicó que se han rescatado un total de 6.462 personas y han sido atendidas un total de 128.324 familias.

Por otro lado, se contabiliza un total de 17.907 personas sin viviendas y se ha registrado un total de 1.254 replicas.

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