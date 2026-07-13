Gustavo Duque afirma que se han evaluado más de mil edificios en Chacao

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, contabilizó que hasta este lunes se han clasificado más de mil edificios con los diversos criterios de evaluación para conocer el estado de las estructuras.

«Tenemos en este momento 869 estructuras con criterio verde, 157 con criterio amarillo y 46 estructuras en criterio rojo. Ahora bien, ratifico que el criterio rojo, no en todos los casos, no siempre es orden de demolición inmediata ni que el edificio tenga una sentencia de muerte», aclaró.

Por otro lado, aclaró el municipio no se recuperará solo, por lo que se ha reunido con bancos, aseguradoras y contribuyentes de la zona para proponerles descuentos por los próximos dos años para que colaboren económicamente en la restauración.

Unión Radio