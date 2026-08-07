Este sábado la FCU-UCV realizará una carrera nocturna de 5K para recolectar insumos

CARACAS.- La Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV invita a la comunidad a participar en la carrera y caminata nocturna recreacional «Unidos por La Guaira».

Este evento deportivo de 5 kilómetros tiene como objetivo recaudar insumos para los afectados por los sismos, debido a que las donaciones en el centro de acopio de la universidad disminuyeron en un 70%.

El punto de salida y llegada será el estacionamiento de la FCU (cerca de la Plaza del Rectorado). El recorrido pasará por áreas emblemáticas como el Hospital Clínico y la Facultad de Farmacia, contando con iluminación total, guías voluntarios, apoyo de los Bomberos de la UCV, la Cruz Roja y seguridad interna

Se llevará a cabo este sábado a las 7:30 PM y los interesados pueden registrarse a través del enlace en el perfil de Instagram o acudir el día del evento de 9:00 AM a 4:00 PM para retirar su dorsal.

Para participar deben presentar la cédula de identidad y entregar un donativo de al menos dos artículos.

Los insumos solicitados son: alimentos (harina, arroz, enlatados, agua), productos de higiene (pañales de niños/adultos, crema dental) y medicinas (antialérgicos, antibióticos y antihipertensivos).

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