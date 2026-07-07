Estados orientales enviaron más de 400 toneladas de ayuda humanitaria a La Guaira

CARACAS.- Desde Puerto la Cruz, los estados Anzoátegui, Bolívar, Sucre y Monagas enviaron por vía marítima más de 450 toneladas de ayuda humanitaria directo al estado La Guaira.

El buque «Eulalia Buroz» zarpó este martes 7 de julio en horas de la mañana con ayuda que contiene entre otros rubros: insumos médicos, productos de higiene personal, enseres, materiales de construcción y 13 vehículos de carga pesada.

El gobenador de Anzoátegui, José Luis Marcano, destacó la solidaridad de las entidades orientaleas.

«Para contribuir con nuestros hermanos y hermanas afectados, los estados, Anzoátegui, Bolívar, Sucre y Monagas, nos hemos unido para sumar a esta contribución», apuntó.

Además se conoció que todos los martes se enviarán ayuda vía terrestre a los afectados.

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