España no autoriza que el avión con pacientes de hantavirus salga con otro equipo burbuja

CARACAS.- El Ministerio de Sanidad de España no ha dado su autorización para que el avión que traslada a dos contagiados de hantavirus a Países Bajos y que permanece en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte médico de un paciente salga con un nuevo ‘equipo burbuja’, por lo que tendrá que esperar la llegada de otra aeronave.

Así lo han informado fuentes de Sanidad, que especifican que el equipo, que había ofrecido el Gobierno de Canarias para intentar que nadie tuviera que bajar a suelo canario y esperar la llegada de otra aeronave desde Europa, no cuenta con autonomía bastante para llegar a Países Bajos, lo que le obligaría a hacer una nueva parada.

De esta forma, el avión que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos tendrá que esperar en la pista del aeropuerto de Gran Canaria la llegada de uno nuevo, que se producirá en las próximas horas, han detallado las fuentes consultadas.

Según había explicado previamente el Ministerio de Sanidad, tras su salida de Cabo Verde, el avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

Este, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, garantizan las mismas fuentes.

Sanidad ha aclarado así las circunstancias en las que ha tenido que producirse esta parada en Gran Canaria, después de que inicialmente la Delegación del Gobierno informara de que esta escala no prevista en Canarias se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio, para después precisar que era provocada por la rotura de la burbuja de aislamiento.

La Delegación del Gobierno aseguró además que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiese ni bajase del avión, requisito que garantiza que se ha respetado.

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Amsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17.00, hora de Países Bajos.

Pese a que la tripulación había comunicado un cambio de ruta para hacer escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figuraba en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Fightradar 24, ninguna de las aeronaves tiene previsto parar en la ciudad andaluza de acuerdo con las fuentes de Sanidad.

EFE