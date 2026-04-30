EnFotos: Así se encuentra el Aeropuerto de Miami por retorno de American Airlines a Caracas

CARACAS.-La tarde de este jueves se tiene previsto que aterrice el primer vuelo de American Airlines en el El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía luego de siete años sin mantener vuelos en la ruta MIA-CCS.

En el 2019 se registró el último viaje entre ambas ciudades y el día de hoy alrededor de las 1:36 de la tarde arribará el vuelo AA3599.

La aerolínea presentó este miércoles, en un evento en la ciudad de Fort Worth en Texas, una aeronave conmemorativa de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y que será la utilizada para retomar los vuelos directos.

Con el fervor del retorno, personas en el Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) no pasan desapercibido el suceso.

Unión Radio