Enfermedades que pasan de animales a personas existen desde el Neolítico

MADRID.- Una zoonosis es una enfermedad que se transmite de animales a humanos y llevamos conviviendo con ellas desde el Neolítico, con páginas negras en la historia como la peste, y, aunque son «razonablemente frecuentes», son fruto de «varios eventos de azar que no se suelen dar», dice a EFE la viróloga española Margarita del Val.

La actual crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, ha puesto una vez más la atención, como ya pasó en la pandemia del SARS-COV-2, en las zoonosis, de las que hay más de 200 tipos conocidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las zoonosis llevan conviviendo con los humanos desde el Neolítico, cuando comenzó la agricultura y atrajo roedores, explica Del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM, CSIC-UAM) de Madrid.

Con miles de años o muy recientes

Sobre todo en Eurasia, en esa misma época, hubo un gran número de zoonosis con la llegada de la ganadería, por su estrecho contacto con los humanos y posteriormente por la cría intensiva, que hace más fácil que haya virus que, por casualidad, dan un salto porque se adapta a la transmisión entre personas.

Aproximadamente dos terceras partes de las infecciones humanas conocidas tienen su equivalente en animales, es decir, que «probablemente la inmensa mayoría hayan venido de animales, aunque algunas no estén identificadas como tales».

Una de las peores zoonosis de la historia podría ser «probablemente» la peste que arrasó a Europa en el siglo XIV y una de las más antiguas es la viruela, que lleva con la especie humana miles de años.

También hay, ejemplos «muy recientes», en los últimos 20 o 30 años. El hantavirus se detectó por primera vez en la década de 1990 en Estados Unidos, aunque era una variedad distinta al detectado ahora en el crucero y no se transmitía entre personas.

Además, la científica cita entre otros, el coronavirus MERS de Oriente Medio, que salta habitualmente de los camellos a las personas que están en estrecho contacto con ellos; la gripe aviar, que no se transmite entre personas; el virus del Nilo o el virus Nipah, «lejanamente emparentado con el sarampión».

Varios de ellos se vigilan «muy estrechamente» por la mortalidad que causan y, aunque puede haber saltos habituales, se reacciona muy rápidamente y se suele parar la cadena de transmisión, detalla.

¿Por qué salta en patógeno?

Del Val explica que hay muchas casuísticas según el patógeno, pero para que salte de un animal a los humanos hacen falta, al menos, dos eventos al azar.

«El primer azar es que se genere una mutación que al virus no le vale para nada de inmediato, pero que permite su multiplicación en personas», y el segundo que encuentre a los humanos y se establezca en una población con la suficiente densidad como para transmitirse de unos a otros, dice la viróloga.

De ahí, la razón de hacer cuarentenas, que es reducir drásticamente el tamaño de la población, porque: «Si no se lo puedes pasar a nadie, se acabó la cadena de transmisión».

En muchos casos, el salto no se produce «al día siguiente de la mutación» y, cuando se estudia el virus, se descubre que llevaba tiempo circulando entre los animales sin que se diese una circunstancia para saltar productivamente y transmitirse entre personas.

Del Val hace también hincapié en otra circunstancia: la cantidad de virus que puede haber en un infectado; si no llega a un límite, la persona no puede contagiar. Ese sería el caso del virus del Nilo Occidental en zonas de la región española de Andalucía.

De ida y vuelta

Pero como todo en la naturaleza está conectado, no solo el ser humano es víctima de las enfermedades que se ‘escapan’ de los animales, y existen zoonosis inversas.

El coronavirus que causó la covid-19 lleva seis años entre nosotros y el ser humano ya lo ha transmitido a 18 especies de animales en distintos continentes.

Además recuerda que, al inicio de la pandemia, ya trasmitimos el coronavirus a los visones de las granjas. «No somos una isla, sino que hay intercambio regular de todo tipo».

El cambio climático puede, en ocasiones, estar detrás de un incremento de las zoonosis, por ejemplo en las que se trasmiten a través de mosquitos, como el tigre que, con el clima más cálido ya se ha establecido en el Mediterráneo, o las garrapatas.

Una sola salud

Ante las zoonosis que existen y existirán, De Val evoca el concepto de ‘una sola salud’ y explica: «La salud del medioambiente impacta a los animales, la de los animales nos puede impactar a nosotros y nosotros estamos en ese círculo. Hay muchas interacciones mutuas en enfermedades infecciosas, en seguridad alimentaria, en transmisión de tóxicos o alérgenos».

«No podemos esperar a que haya personas en la UCI para reaccionar, tenemos que saber previamente lo que está circulando en animales domésticos, en animales silvestres y el impacto al medioambiente de determinadas acciones que hacemos», concluye Del Val.

EFE