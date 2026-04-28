Encargado de Negocios de EEUU se reunió con Venamcham

CARACAS.- Este martes en la sede la embajada de Estados Unidos en Venezuela se reunieron el encargado de negocios, John Barrett y representantes de la Cámara Venezolano Americana (Venamcham) con el fin de impulsar los intercambios comerciales de ambos países.

A juicio de Barrett, la reunión confirma que las empresas venezolanas y estadounidenses están listas para impulsar las relaciones bilaterales.

Unión Radio