Encargado de Negocios de EEUU se reunió con Venamcham

CARACAS.- Este martes en la sede la embajada de Estados Unidos en Venezuela se reunieron el encargado de negocios, John Barrett y representantes de la Cámara Venezolano Americana (Venamcham) con el fin de impulsar los intercambios comerciales de ambos países.

A juicio de Barrett, la reunión confirma que las empresas venezolanas y estadounidenses están listas para impulsar las relaciones bilaterales.

Seguir adelante con el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio significa situar al sector privado en el centro de la transformación de Venezuela. Mi primera reunión con @VenAmCham confirma que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de… pic.twitter.com/akKGjMHzzW — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 28, 2026

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